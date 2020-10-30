حظك اليوم.. برج الجدي الجمعة 30 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الجدي قالت:

مهنيًا: ردود الأفعال إيجابية بعد ما قدّمته لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض الشيء إلاّ أنّها تظهر تلقائيًا.



عاطفيًا: تنشط كثيرًا هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وقد تقومان بعمل مشترك ومثمر.

صحيًا: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع.