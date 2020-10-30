حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 30 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: الكل متعاطف معك ويحمل هذا اليوم مفاجآت سعيدة، كن هادئًا ولا تخش أي جديد يطرأ لأنه لن يخيب ظنك.

عاطفيًا: إبحث عن الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك وثابر على ما بدأت به منذ مدة، فهو وحده القادر على الانتقال بك إلى حياة جديدة.

صحيًا: حذار من التدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت.