حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 30 أكتوبر 2020

مهنيًا: الكل متعاطف معك ويحمل هذا اليوم مفاجآت سعيدة، كن هادئًا ولا تخش أي جديد يطرأ لأنه لن يخيب ظنك.
عاطفيًا: إبحث عن الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك وثابر على ما بدأت به منذ مدة، فهو وحده القادر على الانتقال بك إلى حياة جديدة.
صحيًا: حذار من التدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت.
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