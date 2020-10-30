حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 30 أكتوبر 2020





مهنيًا: للأمور المهمة في العمل عليك الابتعاد عن الشكليات والمواجهات غير المجدية والعقيمة. قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: للأمور المهمة في العمل عليك الابتعاد عن الشكليات والمواجهات غير المجدية والعقيمة. عاطفيًا: المشاركة تساعد على زيادة فرص النجاح في العلاقة، وتولّد الانسجام التام بينك وبين الشريك. صحيًا: قد تمر بوضع صحّي دقيق سببه التهابات وتقرحات في المعدة، لكن سرعان ما تشفى.

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