حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 30 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم ، الجمعة 30 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: احذر من ارتكاب أيّ أخطاء قد تندم عليها لاحقًا وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة.



عاطفيًا: لقاء عاطفي يشعرك بالسعادة والطمأنينة وتستعيد معه أجمل الذكريات وأروعها.

صحيًا: تنشط اليوم على الصعيد الرياضي وتشجّع الآخرين على ممارسة الرياضة.