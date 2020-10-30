حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 30 أكتوبر2020

مهنيًا: هذا اليوم يناسبك جدًا ويثبت أنك على حق، وتلقى مساعدة يجب أن تتقبلها بإيجابية.
عاطفيًا: يوم هادئ إلى جانب الشريك، وهذا ما يعزّز الثقة بينكما لئلا تتجدّد الخلافات.
صحيًا: وظّف طاقاتك التي تستغلها في العمل للقيام ببعض ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية.
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