حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 30 أكتوبر 2020

مهنيًا: قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، لكن إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو ناقصة لئلا تدفع الثمن لاحقًا.
عاطفيًا: حين يخطئ الشريك عليك أن تبيّن له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك يرتكب الخطأ مجددا.
صحيًا: خذ قسطا من الراحة وقم برحلة إلى مكان ناءٍ في الطبيعة ينسيك الهموم.
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