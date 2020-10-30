حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 30 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، لكن إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو ناقصة لئلا تدفع الثمن لاحقًا.

عاطفيًا: حين يخطئ الشريك عليك أن تبيّن له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك يرتكب الخطأ مجددا.

صحيًا: خذ قسطا من الراحة وقم برحلة إلى مكان ناءٍ في الطبيعة ينسيك الهموم.