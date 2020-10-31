حظك اليوم.. برج الثور السبت 31 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تبدو واثقًا بنفسك وجريئًا وباستطاعتك إنقاذ الوضع واستعادة موقعك وإعادة المياه إلى مجاريها.

عاطفيًا: التأخير في اتخاذ القرارات المهمة يترك انعكاساته والشكوك لدى الشريك.

صحيًا: تبدو مستسلمًا لليأس أمام الضغوط التي تتعرض لها، لكنك قادر على التغلب على كل ما يواجهك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.