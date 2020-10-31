حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 31 أكتوبر 2020

الحمل
مهنيًا: يكون النجاح من نصيبك وتستعيد حيويتك، وتتلقى جوابًا أو إشارة وتنطلق في مرحلة مهنية جديدة مليئة بالنجاحات.
عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.
صحيًا: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، وحاول أن تضع حدًا لذلك.
الثور
مهنيًا: تبدو واثقًا بنفسك وجريئًا وباستطاعتك إنقاذ الوضع واستعادة موقعك وإعادة المياه إلى مجاريها.
عاطفيًا: التأخير في اتخاذ القرارات المهمة يترك انعكاساته والشكوك لدى الشريك.
صحيًا: تبدو مستسلمًا لليأس أمام الضغوط التي تتعرض لها، لكنك قادر على التغلب على كل ما يواجهك.
الجوزاء
مهنيًا: حالتك النفسية مشوّشة وتؤثر سلبًا في عملك، فتشعر بالملل والفشل، فسارع إلى معالجة الأمر.
عاطفيًا: تتمتع بجاذبية وسط مجموعة كبيرة، وتكون محط إعجاب الشريك لشجاعتك وجرأتك في مناقشة أمور حساسة.
صحيًا: لا تكن متمسكًا برأيك القائل إن الرياضة لا تفيد، هلا مارستها لتعرف فوائدها؟.
السرطان
مهنيًا: لا تتردّد لحظة في إبداء وجهة نظرك والدفاع عنها تحت أي ضغط، وتأكّد أنك على طريق النجاح.
عاطفيًا: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الأمور رأسًا على عقب.
صحيًا: أنت صاحب كلمة وتصميم وعزم في كل ما تقوم به مهنيًا، فلم لا تكون كذلك على صعيد الاهتمام بصحتك؟.
الأسد
مهنيًا: التعامل باحترام مع الزملاء في العمل، يمكنك من التوصل إلى تحقيق أهدافك الكبيرة.
عاطفيًا: تسيطر على العلاقة أجواء من الانسجام التام، فترتاح مع الشريك بشكل لم يسبق له مثيل.
صحيًا: قد تعاني بعض الإرهاق، لكنه سيزول عندما تصل إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.
العذراء
مهنيًا: سعادة كبيرة جدًا في طريقها اليك، وهذا سببه التفاهم التام مع الشريك على العناوين الأساسية.
عاطفيًا: تشعر بخيبة أمل بسبب تصرّف غير لائق من الحبيب وتفكّر في الابتعاد عنه، لكنك سرعان ما تتراجع عن قرارك لأنك تحبه.
صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة وابتعد عن المشاكل.
الميزان
مهنيًا: تحسّن مهم في الوضع المهني على كل المستويات من ربح ومكاسب وانفراجات وتسويات ومشاريع جديدة.
عاطفيًا: تعيش بعض الهواجس، من الضروري التحلي بأعصاب باردة والتعامل مع الشريك بليونة.
صحيًا: فكر مليًا قبل الإقدام على أي مشروع تعرف أنه قد يعرّض صحتك للخطر.
العقرب
مهنيًا: تفكّر مليًا في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك.
عاطفيًا: تستعدّ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الحبيب في مكان بعيد وهادئ ورومانسي.
صحيًا: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحبًا، وقد تكون عواقبه غير جيدة.
القوس
مهنيًا: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وقد تفرض عليك ظروف العمل الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.
عاطفيًا: لن تعاني العلاقة المتينة المصاعب، لكنك مدعو إلى صونها من التحديات والاستفزازات.
صحيًا: تكون محط أنظار الجميع، وتلفت برشاقتك وبنشاطك الميحطين بك.
الجدي
مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا وتعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.
عاطفيًا: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعيق تقدم الأمور.
صحيًًا: حالة التشنج التي تنتابك منذ مدة حلها الوحيد هو ممارسة الرياضة أو السباحة.
الدلو
مهنيًا: خلاف بسيط مع بعض الزملاء، يكشف لك حقيقتهم ويظهر أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.
عاطفيًا: يوم يحمل إليك الكثير من الأخبار والنتائج والحلول والانفراجات على الصعيد العاطفي.
صحيًا: تتكلل بالنجاح العملية الجراحية التي تخضع لها وتتخلص من الآلام التي لازمتك مدة طويلة.
الحوت
مهنيًا: تنشط الحياة المهنية، وتكون المفاوضات ناشطة، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات.
عاطفيًا: لا تدعك مهامك الكثيرة تقوم بواجباتك العاطفية ما يحزن الشريك ويبعده عنك.
صحيًا: تتعرّض لمحاولة إغراء على صعيد المأكولات تفسد عليك الحمية التي تتبعها.
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