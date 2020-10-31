حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 31 أكتوبر 2020

مهنيًا: يكون النجاح من نصيبك وتستعيد حيويتك، وتتلقى جوابًا أو إشارة وتنطلق في مرحلة مهنية جديدة مليئة بالنجاحات.عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.صحيًا: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، وحاول أن تضع حدًا لذلك.مهنيًا: تبدو واثقًا بنفسك وجريئًا وباستطاعتك إنقاذ الوضع واستعادة موقعك وإعادة المياه إلى مجاريها.عاطفيًا: التأخير في اتخاذ القرارات المهمة يترك انعكاساته والشكوك لدى الشريك.صحيًا: تبدو مستسلمًا لليأس أمام الضغوط التي تتعرض لها، لكنك قادر على التغلب على كل ما يواجهك.

الجوزاء

مهنيًا: حالتك النفسية مشوّشة وتؤثر سلبًا في عملك، فتشعر بالملل والفشل، فسارع إلى معالجة الأمر.

عاطفيًا: تتمتع بجاذبية وسط مجموعة كبيرة، وتكون محط إعجاب الشريك لشجاعتك وجرأتك في مناقشة أمور حساسة.

صحيًا: لا تكن متمسكًا برأيك القائل إن الرياضة لا تفيد، هلا مارستها لتعرف فوائدها؟.

السرطان

مهنيًا: لا تتردّد لحظة في إبداء وجهة نظرك والدفاع عنها تحت أي ضغط، وتأكّد أنك على طريق النجاح.

عاطفيًا: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الأمور رأسًا على عقب.

صحيًا: أنت صاحب كلمة وتصميم وعزم في كل ما تقوم به مهنيًا، فلم لا تكون كذلك على صعيد الاهتمام بصحتك؟.

الأسد

مهنيًا: التعامل باحترام مع الزملاء في العمل، يمكنك من التوصل إلى تحقيق أهدافك الكبيرة.

عاطفيًا: تسيطر على العلاقة أجواء من الانسجام التام، فترتاح مع الشريك بشكل لم يسبق له مثيل.

صحيًا: قد تعاني بعض الإرهاق، لكنه سيزول عندما تصل إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.

العذراء

مهنيًا: سعادة كبيرة جدًا في طريقها اليك، وهذا سببه التفاهم التام مع الشريك على العناوين الأساسية.

عاطفيًا: تشعر بخيبة أمل بسبب تصرّف غير لائق من الحبيب وتفكّر في الابتعاد عنه، لكنك سرعان ما تتراجع عن قرارك لأنك تحبه.

صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة وابتعد عن المشاكل.

الميزان

مهنيًا: تحسّن مهم في الوضع المهني على كل المستويات من ربح ومكاسب وانفراجات وتسويات ومشاريع جديدة.

عاطفيًا: تعيش بعض الهواجس، من الضروري التحلي بأعصاب باردة والتعامل مع الشريك بليونة.

صحيًا: فكر مليًا قبل الإقدام على أي مشروع تعرف أنه قد يعرّض صحتك للخطر.

العقرب

مهنيًا: تفكّر مليًا في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك.

عاطفيًا: تستعدّ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الحبيب في مكان بعيد وهادئ ورومانسي.

صحيًا: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحبًا، وقد تكون عواقبه غير جيدة.

القوس

مهنيًا: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وقد تفرض عليك ظروف العمل الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.

عاطفيًا: لن تعاني العلاقة المتينة المصاعب، لكنك مدعو إلى صونها من التحديات والاستفزازات.

صحيًا: تكون محط أنظار الجميع، وتلفت برشاقتك وبنشاطك الميحطين بك.

الجدي

مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا وتعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.

عاطفيًا: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعيق تقدم الأمور.

صحيًًا: حالة التشنج التي تنتابك منذ مدة حلها الوحيد هو ممارسة الرياضة أو السباحة.

الدلو

مهنيًا: خلاف بسيط مع بعض الزملاء، يكشف لك حقيقتهم ويظهر أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.

عاطفيًا: يوم يحمل إليك الكثير من الأخبار والنتائج والحلول والانفراجات على الصعيد العاطفي.

صحيًا: تتكلل بالنجاح العملية الجراحية التي تخضع لها وتتخلص من الآلام التي لازمتك مدة طويلة.

الحوت

مهنيًا: تنشط الحياة المهنية، وتكون المفاوضات ناشطة، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات.

عاطفيًا: لا تدعك مهامك الكثيرة تقوم بواجباتك العاطفية ما يحزن الشريك ويبعده عنك.

صحيًا: تتعرّض لمحاولة إغراء على صعيد المأكولات تفسد عليك الحمية التي تتبعها.