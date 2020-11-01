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حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 1 نوفمبر 2020

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قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الدلو ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 على النحو التالي:

مهنيًا: قد ينشب خلاف بينك وبين بعض الزملاء أو أحد المسؤولين في العمل، وظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك، واحذر الخلاف والدال.

عاطفيًا: يتعاطى معك الشريك بطريقة عير معتاده اليوم، فحاول أن تواجهه بما يزعجك لتصحيح الوضع.

صحيًا: قد تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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