حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 1 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الحمل ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تستغلّ جاذبيتك لإقناع بعض العاملين معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال انتظارها.عاطفيًا: تصرفات الشريك المثيرة للشك زادت عن حدها، وهي قد تنعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فكن مستعدًا للأسوأصحيًا: بداية اتباع حمية صارمة إلى الغد، فالمماطلة ليست في مصلحتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.