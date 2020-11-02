أعطها حريتها.. كيف تتعامل مع امرأة القوس؟

تتصف امرأة برج القوس بكونها مُحبة للحياة ومقبلة عليها، تسعى لإرضاء نفسها بكل الطرق وتُفضل أن يكون من هم حولها سعداء وتسعى لإرضائهم، فلديها كم من العطاء لا حدود له، وفي حالة محاولة إرضاء المرأة صاحبة برج القوس عليك بالآتي:لكي تكسب قلب امرأة برج القوس عليك ألا تقيدها بل أعطها قدرًا من الحرية، وذلك من خلال الخروج مع أصدقائها أعطها مساحة شخصية لها، فهي تلتزم بالعادات والتقاليد، ولكنها لا تريد من يقيدها.

- لا تلزمها بترك العمل

امرأة القوس مرأة عاملة تعشق العمل والتعرف على أصدقاء جدد، تميل إلى الخروج للعمل والالتزام به حتى تشعر بالحرية المعهودة عنها، لذا لا يجب أن تخيرها بين علاقتكما الشخصية والعمل، بل اجعلها وساعدها فى أن توفق بين العمل والحياة الشخصية، بهذا العمل تكسب قلبها.

- تعامل مع التقصير برفق

لا تجد في امرأة القوس القدرة على أن توفق بشكل 100% بين حياتها الشخصية والعمل، لذا عليك أن تقدر تقصيرها إذا تم وتدرك مدى حبها لعملها، وكذلك لأسرتها وحرصها الدائم على تقديم أفضل ما لديها.

- لا تضغط على مشاعرها

تتصف امرأة برج القوس بأنها عاطفية للغاية، لذا عند التعامل معها لا تستفز مشاعرها، وإذا شعرت خلال الحديث بأنها ستبكي من الأفضل تركها بمفردها ثم عاود الحديث معها مرة أخرى.