حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الأسد ليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يتضامن قسم كبير من الزملاء معك لمواجهة أزمة مع رب العمل، وتتلقى هدايا وتتاح لك فرص لتغيير مجالك المهني.

عاطفيًا: تصرّفات الشريك الأخيرة تشغل بالك كثيرًا، وتوضيح الأمور ينتظر خطوة منك.

صحيًا: تبحث دائمًا عن الجديد ولك اهتمامات متعددة، لهذا قد يكون من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات للتخلص من إحساس الملل والإرهاق.

