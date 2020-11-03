حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الثور ليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يتيح هذا اليوم فرصًا جديدة في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فاستفد منها جيدًا.

عاطفيًا: التعبير عن حقيقة مشاعرك تجاه الشريك لن تكون نقطة ضعف يستغلها لمصلحته، فهو يفهمك جيدًا.

صحيًا: التوتر الذي تعيش فيه قد ينعكس سلبًا على وضعك الصحي بعض الوقت ثم تتخلص منه.