حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 4 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: يوم مناسب تمامًا يشعرك بمناخ من الثقة والود والتقارب مع أحد الزملاء أو الرؤساء أو الأقرباء، وتفتح ذراعيك لمشروع جديد.

عاطفيًا: حب الذات والأنانية لن يكونا في مصلحتك، وحاول أن تشارك الحبيب في أفكارك لتسهّل المهمة عليك.

صحيًا: ممارسة رياضة القفز على الحبل من أفضل الوسائل للحصول على الاسترخاء وإعادة اللياقة للجسم.