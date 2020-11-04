حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 4 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يوم يحمل مسؤوليات كثيرة ويسلط الضوء على قضية مهنية ومادية، ويجعلك متأرجحًا بين اتجاهين وخيارين، لكن الأجواء تكون إيجابية.

عاطفيًا: حافظ على أسرارك وعلاقاتك، والمعاملة الخاصة التي يميّزك بها الشريك خلافًا للآخرين.

صحيًا: لا تكن عنيدًا ومتشبثًا بآرائك حيال بعض الأمور الصحية، وإلا لماذا تستشير طبيبك أو أصحاب الاختصاص؟