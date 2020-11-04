حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 4 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: تتعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة على كافة المستويات.

عاطفيًا: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصيًا، فذلك قد تكون له انعكاسات سلبية لاحقًا.

صحيًا: آلام الظهر التي تلازمك منذ مدة سببه الجلوس ساعات طوال، خفف قليلًا.