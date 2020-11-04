حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 4 نوفمبر 2020

مهنيًا: يوم جيد جدًا يحمل حدثًا مهمًا وصراعًا في حياتك المهنية والشخصية، وتمزقًا بين اتجاهين، التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات.
عاطفيًا: جميل أن تكون على استعداد دائم لتلبية كل ما يطلبه منك الشريك، لكن عليك التمهل أحيانًا لمعرفة إلى أين سيقودك؟
صحيًا: قد يتعرض أكثر من فرد في العائلة لوعكة صحية، لكنهم سرعان ما يشفون منها، فيرتاح بالك.
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