حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 4 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: يوم جيد جدًا يحمل حدثًا مهمًا وصراعًا في حياتك المهنية والشخصية، وتمزقًا بين اتجاهين، التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات.

عاطفيًا: جميل أن تكون على استعداد دائم لتلبية كل ما يطلبه منك الشريك، لكن عليك التمهل أحيانًا لمعرفة إلى أين سيقودك؟

صحيًا: قد يتعرض أكثر من فرد في العائلة لوعكة صحية، لكنهم سرعان ما يشفون منها، فيرتاح بالك.