حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 4 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض التأخير والتسويف والمماطلة بشأن قضية مالية أو مهنية مهمة جدًا.

عاطفيًا: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، ومنحه هامشًا أكبر للتعبير عن آرائه.

صحيًا: تشعر بتحسن صحي بعدما التزمت تناول الأدوية التي وصفها الطبيب.