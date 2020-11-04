حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 4 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: يوم إيجابي ومثمر يتحدث عن مشروع مادي أو عن استثمار أو نفقات أو عملية شرائية، وقد تحصل على مبلغ من المال لإطلاق مشروع مهمّ.

عاطفيًا: أجواء إيجابية لطرح ما تعتقد أنه يسهم في تطوير قدراتك العاطفية، فحاول الاستفادة ولا تفوّت الفرصة.

صحيًا: إذا أحسست بدوخة شبه متواصلة، قد يكون السبب ضعفًا في النظر، استشر طبيب العيون.

