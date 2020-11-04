حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 4 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يوم مناسب يحمل إليك خبرًا سارًا يتعلق بعرض لك أو بطلب يتجاوب معه المرجع المقصود، وربما يتعلق بسفر أو بمشروع خارج بلادك.

عاطفيًا: لا تتردّد في طرح الأفكار التي تراودك تجاه الشريك، وخصوصًا أن العلاقة بينكما جيدة.

صحيًا: كن صاحب إرادة قوية، وأثبت للجميع أنك قادر على إنقاص وزنك في فترة قصيرة.