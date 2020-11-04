حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 4 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: يوم متعب قد يولد أزمة مالية أو يتحدث عن عملية بيع أو شراء تبدو دقيقة أو مستعصية، وربما ينشأ خلاف على بعض الاستثمارات.

عاطفيًا: ينتابك والشريك تراجع معنوي مترافقًا مع بعض القلق الذي يجبركما على الحسم قبل تفاقم الأمور.

صحيًا: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تفرض عليك مراجعة الطبيب اليوم قبل الغد.