حظك اليوم والتوقعات الفلكية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الحمل
مهنيًا: يوم مناسب يحمل إليك خبرًا سارًا يتعلق بعرض لك أو بطلب يتجاوب معه المرجع المقصود، وربما يتعلق بسفر أو بمشروع خارج بلادك.
عاطفيًا: لا تتردّد في طرح الأفكار التي تراودك تجاه الشريك، وخصوصًا أن العلاقة بينكما جيدة.
صحيًا: كن صاحب إرادة قوية، وأثبت للجميع أنك قادر على إنقاص وزنك في فترة قصيرة.
الثور
مهنيًا: يوم يحمل مسؤوليات كثيرة ويسلط الضوء على قضية مهنية ومادية، ويجعلك متأرجحًا بين اتجاهين وخيارين، لكن الأجواء تكون إيجابية.
عاطفيًا: حافظ على أسرارك وعلاقاتك، والمعاملة الخاصة التي يميّزك بها الشريك خلافًا للآخرين.
صحيًا: لا تكن عنيدًا ومتشبثًا بآرائك حيال بعض الأمور الصحية، وإلا لماذا تستشير طبيبك أو أصحاب الاختصاص؟
الجوزاء
مهنيًا: يوم إيجابي ومثمر يتحدث عن مشروع مادي أو عن استثمار أو نفقات أو عملية شرائية، وقد تحصل على مبلغ من المال لإطلاق مشروع مهمّ.
عاطفيًا: أجواء إيجابية لطرح ما تعتقد أنه يسم في تطوير قدراتك العاطفية، فحاول الاستفادة ولا تفوّت الفرصة.
صحيًا: إذا أحسست بدوخة شبه متواصلة، قد يكون السبب ضعفًا في النظر، استشر طبيب العيون.
السرطان
مهنيًا: قضية ديون ومستحقات ومشاكل تتعلق برهن، لا تراهن إلاّ على الصلب والأكيد والمتين.
عاطفيًا: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيدًا فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك.
صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يوميًا.
الأسد
مهنيًا: يوم مناسب تمامًا يشعرك بمناخ من الثقة والود والتقارب مع أحد الزملاء أو الرؤساء أو الأقرباء، وتفتح ذراعيك لمشروع جديد.
عاطفيًا: حب الذات والأنانية لن يكونا في مصلحتك، وحاول أن تشارك الحبيب في أفكارك لتسهّل المهمة عليك.
صحيًا: ممارسة رياضة القفز على الحبل من أفضل الوسائل للحصول على الاسترخاء وإعادة اللياقة للجسم.
العذراء
مهنيًا: يشير هذا اليوم الى بعض التأخير والتسويف والمماطلة بشأن قضية مالية أو مهنية مهمة جدًا.
عاطفيًا: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتاليًا منحه هامشًا أكبر للتعبير عن آرائه.
صحيًا: تشعر بتحسن صحي بعدما التزمت تناول الأدوية التي وصفها الطبيب.
الميزان
مهنيًا: تتعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة على كافة المستويات.
عاطفيًا: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصيًا، فذلك قد تكون له انعكاسات سلبية لاحقًا.
صحيًا: آلام الظهر التي تلازمك منذ مدة سببه الجلوس ساعات طوال، خفف قليلًا.
العقرب
مهنيًا: يوم جيد جدًا يحمل حدثًا مهمًا وصراعًا في حياتك المهنية والشخصية، وتمزقًا بين اتجاهين، التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات
عاطفيًا: جميل أن تكون على استعداد دائم لتلبية كل ما يطلبه منك الشريك، لكن عليك التمهل أحيانًا لمعرفة إلى أين سيقودك.
صحيًا: قد يتعرض أكثر من فرد في العائلة لوعكة صحية، لكنهم سرعان ما يشفون منها، فيرتاح بالك.
القوس
مهنيًا: تضيع منك هذا اليوم فرص فتضطر إلى التأقلم مع بعض الظروف الطارئة، فتجبر على الانسحاب من مكان ما.
عاطفيًا: بسبب كثرة انشغالاتك يقل اهتمامك بالحبيب وتبتعد عنه بعض الشيء، ما يجعله يشعر بأنك تهمشه فيستاء منك وقد يزداد نفوره منك.
صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها.
الجدي
مهنيًا: يوم مهم وايجابي يتحدث عن علاج أو دواء جديد يوصف لك أو عين حيرة بين اتجاهين أو شخصين أو عملين.
عاطفيًا: تنتهي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس ومعنويات عالية.
صحيًا: واظب على المشي ساعة يوميًا، أقله بعد العودة من العمل لترتاح من التشنجات.
الدلو
مهنيًا: يوم مناسب يجعلك مقررًا لمصيرك ويتحدث عن خطة أو عن حلف جديد أو عن عقد مهم تبحثه، عليك أن تكون واعيًا جدًا في العمل.
عاطفيًا: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف جيدًا الى أين تقودك هذه العلاقة وخصوصًا أن أفقها واضح.
صحيًا: سارع إلى القيام بما يخفف عن كاهلك من حدة الضغط لتبقى في صحة جيدة.
الحوت
مهنيًا: يوم متعب قد يولد أزمة مالية أو يتحدث عن عملية بيع أو شراء تبدو دقيقة أو مستعصية، وربما ينشأ خلاف على بعض الاستثمارات.
عاطفيًا: ينتابك والشريك تراجع معنوي مترافقًا مع بعض القلق الذي يجبركما على الحسم قبل تفاقم الأمور.
صحيًا: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تفرض عليك مراجعة الطبيب اليوم قبل الغد.
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