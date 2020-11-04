الرئاسة الأمريكية وتوقعات خبراء الأبراج.. بايدن الأقرب للفوز

ينشغل العالم فى الوقت الحالي بأكبر حدث سياسي عالمى، وهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتى يتنافس فيها جون بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، والرئيس دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهورى.وتعتبر الانتخابات الأمريكية من أكثر الأحداث السياسية التى تشغل بال الكثير من الأشخاص فى دول العالم، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية المحور الأساسي لكافة سياسات البلاد فى العالم.

وبعيدًا عن الأرقام والإحصائيات، ففى هذا التقرير نرصد احتمالات فوز المرشحين بمقعد رئاسة أكبر الدول فى العالم، من خلال طالع أبراجهم.

دونالد ترامب.. فخر برج الجوزاء

دونالد جون ترامب، ولد في 14 يونيو 1946، فهو أحد المرشحين بقوة للفوز بالرئاسة الأمريكية لفترة ثانية، وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي.

ويعتبر ترامب أحد مشاهير برج الجوزاء، الذى يتميز بأنه يستطيع التعبير عن نفسه بسهولة ووضوح، ويمتلك أسلوب مميز عند التحدّث مع الآخرين؛ مما يُساعده على تحقيق النجاح.

كما يمتلك مولود برج الجوزاء حماس كبير ويتوق لإنجاز الكثير من الأمور، ويحب مشاركة حماسه مع الأشخاص من حوله والتأثير عليهم ايجابيًا. يتمتع بشخصيّة ذكية كثيرًا، وعلى استعداد دائم لاكتساب المعرفة والتعلم.

حظوظ دونالد ترامب..طالع غير مبشر

توقعت خبيرة الأبراج والفلك ماجى فرح، لمولود برج الجوزاء قليل من الحماسة والإيجابية، الأمر الذى يعرقل المساعي قليلًا على الصعيد المهنى.

فيما توقعت خبيرة الأبراج كارمن شماس، بأن على مولود برج الجوزاء أن يكن حذرًا جدًا في بعض الأحيان لئلا يقع في المحظور، الأمر الذى وقع فيه المرشح الجمهورى دونالد ترامب، من خلال خطاباته الأخيرة.

جون بايدن.. المرشح الأقرب للرئاسة الأمريكية

جوزيف روبينيت بايدن الابن ويُطلق عليه جو بايدن، ولد 20 نوفمبر 1942، وهو سياسي أمريكي كان نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 أثناء حكم الرئيس باراك أوباما.

وينتمى مرشح الحزب الديمقراطي جون بايدن الى برج العقرب، حيث يتميز بالتركيز العالي، فعندما يضعون الهدف أمامهم لا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنه، ويستمرون في المحاولة لتحقيق هدفهم.

كما يتميز مولود برج العقرب، بالشجاعة، حيث لا يخاف أصحاب هذا البرج من التحديات التي تواجههم، فهم يتمتعون بدرجة عالية من القوة والجرأة كأن قلوبهم من حديد.

حظوظ بايدن.. كرسى الرئاسة يقترب

توقعت خبيرة الأبراج كارمن شماس، لمولود برج العقرب، بأن تنفتح أبواب النجاح أمامك على مصراعيها وتعرف ازدهارًا في عملك، الأمر الذى يعتبر مبشرًا لمرشح الحزب الديمقراطى.

أما عن توقعات جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج، فقد يحاول مولود برج العقرب على الدوام التفرد والتميز في مجالك العملي، وهذا ما يساعدك على تحقيق النجاح.