حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 5 نوفمبر 2020

مهنيًا: لن تجد نفسك إلا متفوقًا على آراء الآخرين وتكون الأمور لمصلحتك، وتحرز تقدمًا في مفاوضات شاقة تجريها منذ مدة.
عاطفيًا: العتاب هو غسيل القلوب، ويستحسن أن تضع كل أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول مع الشريك.
صحيًا: قد تنزعج لسماعك خبرًا يتعلق بصحة أحد الأشخاص الأعزاء على قلبك، لكن وضعه مطمئن جدًا.
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