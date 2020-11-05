حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 5 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: يوم ايجابي ناجح يوسع لك الآفاق ويجعل محادثاتك ممتازة، فقط انتبه لإشكال يحصل على صعيد شراكة ما.

عاطفيًا: إذا كنت إلى جانب الشريك في الأوقات الصعبة، فإنك تجده إلى جانبك عند أول اختبار صعب تواجهه.

صحيًا: أن تحرم نفسك من بعض المأكولات المضرة، معناه أنك تحرم جسمك من الأمراض في المستقبل.

