حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 5 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن رومنسية تولد في مجال عملك، أو عن إرباك وتحفّظ والعودة إلى الذات والعلاقات غير المتكافئة.

عاطفيًا: الإمكانات التي تمتلكها تساعدك على مواجهة أي عائق، وهي في الوقت نفسه تكون تحذيرًا للمصطادين في الماء العكر.

صحيًا: خفف من تسرعك هذا اليوم، فهو قد يتسبب بوقوعك في مأزق يوتر أعصابك.