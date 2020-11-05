حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 5 نوفمبر 2020





مهنيًا: يركّز هذا اليوم الضوء على أوضاع مهنية ملحّة، ولكن عليك الانتباه والحذر والتصرّف باستقامة وشفافية. قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: يركّز هذا اليوم الضوء على أوضاع مهنية ملحّة، ولكن عليك الانتباه والحذر والتصرّف باستقامة وشفافية. عاطفيًا: إذا حظيت بالدعم المطلوب فإنّك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة، وتبقى الخطوة الأولى هي الأهم والأصعب. صحيًا: تعشق الحصول على إجازتك في أحد المنتجعات الشتوية لأن هذا الأمر يشعرك بالراحة نفسيًا وصحيًا.

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