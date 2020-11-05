حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 5 نوفمبر 2020

مهنيًا: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعًا بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.
عاطفيًا: امتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال وابتعد قليلًا عن الشريك ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك.
صحيًا: الصداع المتكرر يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.
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