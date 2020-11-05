حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 5 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: تسمع كلمات الإطراء ويأتيك الدعم المطلوب، ويغمرك هذا اليوم بالجاذبية ويجعلك محط الأنظار طوال الشهر.

عاطفيًا: محاولات الشريك لإرضائك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعًا بما يقدّمه من حلول.

صحيًا: تناول العصير صباحًا فهو مفيد وغني بالفيتامينات ويساعد على النشاط.

