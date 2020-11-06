جون بايدن.. «عقرب» الولايات المتحدة طالع برجه مبشر

تعتبر الانتخابات الأمريكية من أكثر الأحداث السياسية التي تشغل بال كثيرين، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية المحور الأساسي لكافة سياسات البلاد في العالم.وبعيدًا عن الأرقام والإحصائيات ففي هذا التقرير نرصد احتمالات فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن بمقعد رئاسة أكبر الدول في العالم من خلال طالع برجه.

جوزيف روبينيت بايدن الابن ويُطلق عليه جو بايدن، ولد 20 نوفمبر 1942، وهو سياسي أمريكي، وكان نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 أثناء حكم الرئيس باراك أوباما.

ينتمي مرشح الحزب الديمقراطي جون بايدن إلى برج العقرب، حيث يتميز بالتركيز العالي، فعندما يضعون الهدف أمامهم لا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنه، ويستمرون في المحاولة لتحقيق هدفهم.

كما يتميز مولود برج العقرب بالشجاعة، حيث لا يخاف أصحاب هذا البرج من التحديات التي تواجههم، فهم يتمتعون بدرجة عالية من القوة والجرأة كأن قلوبهم من حديد.

من جانبها، توقعت خبيرة الأبراج كارمن شماس لمولود برج العقرب، بأن تنفتح أبواب النجاح أمامك على مصراعيها وتعرف ازدهارًا في عملك، الأمر الذي يعتبر مبشرًا لمرشح الحزب الديمقراطي.

أما عن توقعات جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج، فقد يحاول مولود برج العقرب على الدوام التفرد والتميز في مجالك العملي، وهذا ما يساعدك على تحقيق النجاح.

