حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 6 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج القوس قالت:مهينًا: يجعلك هذا اليوم تمر بمرحلة دقيقة من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك.

عاطفيًا: تفرح كثيرًا فالحظوظ ترافقك على على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك.

صحيًا: قد تصاب بالتهابات في المفاصل بسبب الرطوبة في مكان عملك، وتضطر إلى تناول بعض الأدوية للقضاء عليها.