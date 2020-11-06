حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 6 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: يوم واعد بتقدّم مهني، وتتطور عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة.

عاطفيًا: تعاطف كبير مع الشريك، لكن هنالك اعتبارات سابقة تعود مجددًا إلى الواجهة تعيق تقدم الأمور بعض الشيء.

صحيًا: وضعك الصحي هذا اليوم يطمئن، ومع هذا اتصل بطبيبك وحدد موعدًا للكشف عليك.