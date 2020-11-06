حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 6 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم قواعد وقوانين جديدة من السلوك والتعاطي في حياتك المهنية عليك التقيد بحذافيرها.عاطفيًا: تجنّب النزاعات بذكاء ولا تضخم الأمور، قد تنال ما تريد من الشريك إذا تصرّفت بليونة وهدوء.صحيًا: ما فقدته من وزن خلال الأيام القليلة الماضية، أراحك نفسيًا وجعلك مسرورًا.

الثور

مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم الثقة بالنفس في المرحلة المقبلة، قياسًا بالخطوات التي تقوم بها لتحسين وضعك المادي.

عاطفيًا: رومانسية الشريك قد تفاجئك في بعض الأحيان، لكنّها ضرورية للراحة النفسية والذهنية بينكما.

صحيًا: ثابر على ممارسة الرياضة كلما استطعت إلى ذلك سبيلًا، فأنت الرابح.

الجوزاء

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تركّز على قضية شراكة شخصية أو مهنية وتتلقى شكوى معينة أو تعالج شأنًا قانونيًا.

عاطفيًا: قرارات مهمّة وجريئة تتخذها هذا اليوم تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل لمصلحتك العلاقة بالشريك.

صحيًا: بين يوم وآخر، تناول بعض الفيتامينات، إنما لمدة محددة بعد أن تشعر بأنك أصبحت في حال جيدة.

السرطان

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تطورات إيجابية في العمل، تعود عليك بفائدة كبيرة على عدة أصعدة.

عاطفيًا: يتغيّر مصير العلاقة هذا اليوم، وتحسم قصّة مهتزّة وتحصل بعض المواجهات العابرة.

صحيًا: تخلّ عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة معافاة، وبادر إلى ممارسة الرياضة.

الأسد

مهنيًا: يوضح لك هذا اليوم أمورًا كانت غامضة، ويعدك بظرف انتقالي ويسلط الأضواء على مؤهلاتك المهنية والعلمية.

عاطفيًا: قد تحقّق حلمًا يتعلق بإنجاب أو ولادة أو خطبة أو زواج أو أجواء رومانسية أو مصالحة.

صحيًا: شعورك بذاتك وبقوة إحساسك بالأنا يجعلانك تفضل ممارسة الرياضة بمفردك بدلًا من أن تكون في جماعة حتى تشعر بذاتك.

العذراء

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفكر جديًا في الراحة، فقد أرهقت نفسك بعدة أمور ووضعت نفسك في موقف صعب.

عاطفيًا: الشريك قادر على تسوية أموره، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزمًا، بل حاول معرفة ما يمكن أن يساعده.

صحيًا: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهنيات ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة.

الميزان

مهنيًا: يوم واعد بتقدّم مهني، وتتطور عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة.

عاطفيًا: تعاطف كبير مع الشريك، لكن هنالك اعتبارات سابقة تعود مجددًا إلى الواجهة فتعيق تقدم الأمور بعض الشيء.

صحيًا: وضعك الصحي هذا اليوم يطمئن، ومع هذا اتصل بطبيبك وحدد موعدًا للكشف عليك.

العقرب

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصًا مع بعض الزملاء الجدد.

عاطفيًا: تحديد المستقبل مع الشريك يتحدّد في الأيام المقبلة، ذلك يبقى رهنًا بما تنتج منه المفاوضات بينكما.

صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك، بل خذ الأمور بروية ولا تنفعل.

القوس

مهينًا: يجعلك هذا اليوم تمر بمرحلة دقيقة من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك.

عاطفيًا: تفرح كثيرًا فالحظوظ ترافقك على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك.

صحيًا: قد تصاب بالتهابات في المفاصل بسبب الرطوبة في مكان عملك، وتضطر إلى تناول بعض الأدوية للقضاء عليها.

الجدي

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الحذر من الغيرة والتملّكية والابتعاد عن الزملاء الذين يضمرون لك الشر.

عاطفيًا: يتحسّن وضعك العاطفي، وربما يدور حديث جدّي ومميّز بشأن تجديد العلاقة أو إنهائها أو التفاهم على نقاط مشتركة.

صحيًا: من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلًا، فهو قادر على وصف العلاج المناسب.

الدلو

مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على أن تجد طريقة سريعة للتخلص من المشكلات التي قد تواجهها.

عاطفيًا: لا تحاول استغلال ضعف شخصية الشريك لتحقيق أهدافك، فقد يجد نفسه مرغمًا على مواجهتك.

صحيًا: من الأفضل أن تخصص الوقت الكافي للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة.

الحوت

مهنيًا: يسمح لك مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك وإعادة النظر في بعض المشاريع، وتتوصل إلى حل مشاكل عالقة.

عاطفيًا: التقارب في وجهات النظر بينك وبين الشريك يخفف من حدة التشنج، وتكون أصداؤه جيدة على العلاقة.

صحيًا: الرشاقة التي تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة، والسبب ممارسة الرياضة التي بدأت تظهر نتائجها.

