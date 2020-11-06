حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 6 نوفمبر 2020

الحمل
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم قواعد وقوانين جديدة من السلوك والتعاطي في حياتك المهنية عليك التقيد بحذافيرها.
عاطفيًا: تجنّب النزاعات بذكاء ولا تضخم الأمور، قد تنال ما تريد من الشريك إذا تصرّفت بليونة وهدوء.
صحيًا: ما فقدته من وزن خلال الأيام القليلة الماضية، أراحك نفسيًا وجعلك مسرورًا.
الثور
مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم الثقة بالنفس في المرحلة المقبلة، قياسًا بالخطوات التي تقوم بها لتحسين وضعك المادي.
عاطفيًا: رومانسية الشريك قد تفاجئك في بعض الأحيان، لكنّها ضرورية للراحة النفسية والذهنية بينكما.
صحيًا: ثابر على ممارسة الرياضة كلما استطعت إلى ذلك سبيلًا، فأنت الرابح.
الجوزاء
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تركّز على قضية شراكة شخصية أو مهنية وتتلقى شكوى معينة أو تعالج شأنًا قانونيًا.
عاطفيًا: قرارات مهمّة وجريئة تتخذها هذا اليوم تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل لمصلحتك العلاقة بالشريك.
صحيًا: بين يوم وآخر، تناول بعض الفيتامينات، إنما لمدة محددة بعد أن تشعر بأنك أصبحت في حال جيدة.
السرطان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تطورات إيجابية في العمل، تعود عليك بفائدة كبيرة على عدة أصعدة.
عاطفيًا: يتغيّر مصير العلاقة هذا اليوم، وتحسم قصّة مهتزّة وتحصل بعض المواجهات العابرة.
صحيًا: تخلّ عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة معافاة، وبادر إلى ممارسة الرياضة.
الأسد
مهنيًا: يوضح لك هذا اليوم أمورًا كانت غامضة، ويعدك بظرف انتقالي ويسلط الأضواء على مؤهلاتك المهنية والعلمية.
عاطفيًا: قد تحقّق حلمًا يتعلق بإنجاب أو ولادة أو خطبة أو زواج أو أجواء رومانسية أو مصالحة.
صحيًا: شعورك بذاتك وبقوة إحساسك بالأنا يجعلانك تفضل ممارسة الرياضة بمفردك بدلًا من أن تكون في جماعة حتى تشعر بذاتك.
العذراء
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفكر جديًا في الراحة، فقد أرهقت نفسك بعدة أمور ووضعت نفسك في موقف صعب.
عاطفيًا: الشريك قادر على تسوية أموره، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزمًا، بل حاول معرفة ما يمكن أن يساعده.
صحيًا: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهنيات ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة.
الميزان
مهنيًا: يوم واعد بتقدّم مهني، وتتطور عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة.
عاطفيًا: تعاطف كبير مع الشريك، لكن هنالك اعتبارات سابقة تعود مجددًا إلى الواجهة فتعيق تقدم الأمور بعض الشيء.
صحيًا: وضعك الصحي هذا اليوم يطمئن، ومع هذا اتصل بطبيبك وحدد موعدًا للكشف عليك.
العقرب
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصًا مع بعض الزملاء الجدد.
عاطفيًا: تحديد المستقبل مع الشريك يتحدّد في الأيام المقبلة، ذلك يبقى رهنًا بما تنتج منه المفاوضات بينكما.
صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك، بل خذ الأمور بروية ولا تنفعل.
القوس
مهينًا: يجعلك هذا اليوم تمر بمرحلة دقيقة من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك.
عاطفيًا: تفرح كثيرًا فالحظوظ ترافقك على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك.
صحيًا: قد تصاب بالتهابات في المفاصل بسبب الرطوبة في مكان عملك، وتضطر إلى تناول بعض الأدوية للقضاء عليها.
الجدي
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الحذر من الغيرة والتملّكية والابتعاد عن الزملاء الذين يضمرون لك الشر.
عاطفيًا: يتحسّن وضعك العاطفي، وربما يدور حديث جدّي ومميّز بشأن تجديد العلاقة أو إنهائها أو التفاهم على نقاط مشتركة.
صحيًا: من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلًا، فهو قادر على وصف العلاج المناسب.
الدلو
مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على أن تجد طريقة سريعة للتخلص من المشكلات التي قد تواجهها.
عاطفيًا: لا تحاول استغلال ضعف شخصية الشريك لتحقيق أهدافك، فقد يجد نفسه مرغمًا على مواجهتك.
صحيًا: من الأفضل أن تخصص الوقت الكافي للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة.
الحوت
مهنيًا: يسمح لك مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك وإعادة النظر في بعض المشاريع، وتتوصل إلى حل مشاكل عالقة.
عاطفيًا: التقارب في وجهات النظر بينك وبين الشريك يخفف من حدة التشنج، وتكون أصداؤه جيدة على العلاقة.
صحيًا: الرشاقة التي تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة، والسبب ممارسة الرياضة التي بدأت تظهر نتائجها.
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