بعد تألق النني.. ماذا يكشف طالع برج السرطان؟



شهدت الفترة الأخيرة تألق محمد النني النجم المصري بصفوف نادي أرسنال الإنجليزي، حيث أجبر كثير من الرياضين على الاحتفاء والإشادة بما قدمه بعد عودته من إعارة بتشكاش التركي.



وبعيدًا عن الفنيات، يخبئ طالع محمد النني وفقًا لبرجه مزيدا من التألق خلال الفترة المقبلة، وفي هذا التقرير نرصد توقعات خبراء الأبراج لحظوظه.



فخر برج السرطان

محمد النني من مواليد 11 يوليو عام 1992، ينتمي لبرج السرطان، الذي يظهر بمظهر الشخص الحازم وقوي الشخصية على الرغم من كونه لطيفًا ورقيقًا للغاية من الداخل، كما أنه يتعاطف بشكل كبير مع آلام ومعاناة الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى أنه يمتلك خيالًا واسعاُ وقدرة كبيرة على بناء القصص الخيالية والافتراضات.

حظوظ النني

توقعت خبيرة الأبراج ماجي فرح لمولود برج السرطان، بعض التغيريات الثقيلة والسلبية التي تؤثر بشكل كبير على طاقتك، فيما شددت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، على اتخاذ التدابير اللازمة حيال الوقوع في الفشل، وبالإضافة لمعاودة المحاولات للوصول للنجاح.



أما خبيرة الأبراج كارمن شماس توقعت مزيد من التألق على الصعيد المهني لمولود برج السرطان لكن على المدى البعيد.

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