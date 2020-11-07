حظك اليوم.. برج الحمل السبت 7 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج الحمل، اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، على النحو التالي:مهنيًا: تفرح لانفراج مسألة، تتسارع الأحداث وتتلاحق، تتحقق أمنيتك أو تتلقى نتيجة كنت تسعى لها منذ مدة.

عاطفيًا: العناية التي يوفّرها لك الشريك تساعدك كثيرًا لتستعيد عافيتك، وذلك دين عليك أن تسدّده في الوقت المناسب.

صحيًا: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة في المرتفعات ارتد ثيابًا سميكة لتفادي البرد.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.