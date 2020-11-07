حظك اليوم.. برج الثور السبت 7 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: لا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصًا، أنت معرّض للمحاسبة وهيّئ عملك جيّدًا ولا ترتجل موقفًا!

عاطفيًا: يوم عاطفي بامتياز يوحي بعلاقات عاطفية صاخبة، وتختلط عليك المشاعر، إلا أنك تمارس سحرًا لا يقاوم وتجذب الآخرين بحضورك.

صحيًا: كن معتدلًا في وجباتك، أكثر من شرب المياه والفواكه المساعدة على التهضيم، ولا سيما بعد الوجبات الدسمة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.