حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 7 نوفمبر 2020

الحمل
مهنيًا: تفرح لانفراج مسألة، تتسارع الأحداث وتتلاحق، تتحقق أمنيتك أو تتلقى نتيجة كنت تسعى لها منذ مدة
عاطفيًا: العناية التي يوفّرها لك الشريك تساعدك كثيرًا لتستعيد عافيتك، وذلك دين عليك أن تسدّده في الوقت المناسب
صحيًا: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة في المرتفعات ارتد ثيابًا سميكة لتفادي البرد.
الثور
مهنيًا: لا تخالف الارشادات ولا تترك عملك ناقصًا، أنت معرّض للمحاسبة وهيّئ عملك جيّدًا ولا ترتجل موقفًا!
عاطفيًا: يوم عاطفي بامتيازيوحي بعلاقات عاطفية صاخبة، وتختلط عليك المشاعر، إلا أنك تمارس سحرًا لا يقاوم وتجذب الآخرين بحضورك
صحيًا: كن معتدلًا في وجباتك، أكثر من شرب المياه والفواكه المساعدة على التهضيم، ولا سيما بعد الوجبات الدسمة.
الجوزاء
مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة.
عاطفيًا: طموحك يسهل عليك الأمور العاطفية ويفتح أمامك مجالات كثيرة لكسب قلب الشريك بسرعة.
صحيًا: استقل سيارتك وانطلق في رحلة في أحد السهول ومارس المشي برفقة بعض الأصدقاء.
السرطان
مهنيًا: تنعم بتناغم مهني قل نظيره فتحصد نتائج مساعيك الماضية، أو تدخل مفاوضات جديدة، ويؤدي معارفك دورًا في إنجاحها
عاطفيًا: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكما
صحيًا: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع.
الاسد
مهنيًا: إنتبه لبعض التفاصيل ولا تهملها، ويحمل إليك هذا اليوم خبرًا جيدًا ويتحدث عن سفر وتواصل خارج محيطك
عاطفيًا: يوم عاطفي دافىء يوفر لك طاقة كبيرة وشعبية ونجومية ويوفّر عليك الكثير من المشكلات
صحيًا: حاول استغلال حضورك وشخصيتك القيادية في الإشراف على فرق رياضية.
العذراء
مهنيًا: احذر مواجهات وحروبًا شرسة ولا تتورّط في قضية معقدة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردّات الفعل المتعلّقة بقضية مالية
عاطفيًا: صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعر
صحيًا: تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلبًا بعض الشيء على وضعك الصحي.
الميزان
مهنيًا: إستفد من فرص سانحة واوضاع وظروف مناسبة جدًا تطرأ، إذ تلتقي جماعات مؤثرة أو تحصل على عرض استثنائي أو تنجز عملًا يثير الإعجاب
عاطفيًا: العناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر العلاقة بالشريك ويرفع منسوب الثقة بينكما
صحيًا: تعلم جيدًا أن ملازمة البيت فترة طويلة وعدم القيام بحركة يسببان لك مشاكل صحية.
العقرب
مهنيًا: يوم صاخب بالأمور الطارئة، ما قد يعني أعمالًا دقيقة وصعبة لكنها ناجحة وتحصد نتائجها المثمرة
عاطفيًا: يوم متقلب عاطفيا يفرض عليك بعض التنازلات على الصعيد العاطفي، أصغ إلى ما يقوله الشريك
صحيًا: قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب صحيًا، وتصبح بأحسن حال.
القوس
مهنيًا: أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة
عاطفيًا: تعيش يوما رومنسيا عاطفيا بامتياز ما يجعل حياتك الشخصية والمهنية أكثر سلامًا واستقرارًا من السابق
صحيًا: لا تتفرد في قراراتك بشأن وضعك الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص وإلا دفعت الثمن غاليًا.
الجدي
مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا وتعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.
عاطفيًا: قد تخيّبك التطورات العاطفية والرومنسية، يأخذ عليك الشريك بعض التصرّفات الماضية، ويعيد الى طاولة البحث ما اعتبرته قد مضى
صحيًا: لا تنفذ كل ما يقوله الآخرون عن فائدة هذا النوع من الرياضة أو ذاك، بل استشر اختصاصيًا يصف لك النوع الملائم.
الدلو
مهنيًا: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيدًا، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوء
عاطفيًا: كون التناغم واضحًا يوّلد اجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة وحدثًا استثنائيًّا يخبّئ مفاجأة
صحيًا: سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.
الحوت
مهنيًا: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ الى جانبك
عاطفيًا: لا تلق اللوم على الشريك جزافًا، لأنه بريء من التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصلاح ما دمّرته
صحيًا: يوم صحي مترجرج نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأسًا على عقب.
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