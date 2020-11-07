الأبراج: الحظ يحالف بايدن

توقعات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة بعد انتخابات غير مسبوقة ينافس فيها الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب.وقالت خبيرة الأبراج «ندى عادل» في تصريح لـ «الدستور» إن «ترامب» من مواليد برج الجوزاء وهي حالة فريدة لم تتكرر كثيرا، أن يحكم برج الجوزاء دولة في حجم ومكانة أمريكا، وبالفعل كان حكمه مختلفا وفريدا في كل شيء.

جوزيف روبينيت بايدن ولد في 20 نوفمبر لعام 1942، هو سياسي أمريكي وكان نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 أثناء حكم الرئيس باراك أوباما، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ومثل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2009.

وأضافت أنه من المعروف أن يوم ميلاد أي برج تكون الشمس ساطعة على البرج ولا تدخل أي طاقة سلبية على صاحب هذا الطالع والميلاد، وستشرق الشمس على نجم باين لانه من مولود برج العقرب ونحن الآن في شهر هذا البرج.

وعلى سبيل المثال وأن مولود العقرب الذي يحكم دوله عظيمه الان هو الرئيس عبد الفتاح السيسي،وأن هذا البرج نشاهد معه اختلاف جزرى في تقدم الدول العربية ومصر حول العالم من أعمال وإنجازات وان هذا البرج يتصف بالذكاء العقلي وأنه سوف يحالفم الحظ لمدة لا تقل عن 10 سنوات وإذا نجح بايدن سوف تتغير أمريكا وتعود لى مكانتها ورفع الخسارة التي حدثت العام الماضى.