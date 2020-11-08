حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 8 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تشعر أنك تقف أمام حائط مسدود وذلك بسبب وجود القمر في برج الأسد والمشهد الذي يشكله مع الكواكب الأخرى.

عاطفيًا: مهمة سهلة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، تواجه الأمور بهدوء ولن تتسرع في التقدير.

صحيًا: احزم أمرك على الصعيد الصحّي، ولا تتهاون في أي شيء يمكن أن يؤثر سلبًا في وضعك الصحي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.