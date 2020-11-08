حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 8 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج الميزان، اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، على النحو التالي:مهنيًا: يسهل عليك هذا اليوم إعادة تصحيح المسار أو العودة عن قرار ما اتخذته، وتبين لك في ما بعد أنك تسرعت في اتخاذه.

عاطفيًا: الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وهذا غير جديد عليك.

صحيًا: قم ببعض التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل، وخصوصًا تمارين العنق والكتفين.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.