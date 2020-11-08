حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 8 نوفمبر 2020

مهنيًا: تتحسن أوضاعك المهنية وينتعش حضورك الذهني، فيسهمان في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.عاطفيًا: يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، وهذا يرفع أسهمه من أجل مستقبل واعد.صحيًا: بين السمنة والتخلص منها مرحلة من الالتزامات، القرار بين يديك للتخلص منها.مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا، لا يلبث أن يزول، حيث تكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.صحيًا: حيويتك ونشاطك يمنعانك من ملازمة البيت، ويحثانك على القيام بالحركة الدائمة.

الجوزاء

مهنيًا: تخف الضغوط المهنية اليوم، وتتاح أمامك فرص جديدة وغير متوقعة ربما لتسوية بعض الأمور العالقة.

عاطفيًا: تجد نفسك في موقف حرج أمام الشريك بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك لن يستمر طويلًا.

صحيًا: مرر هذا اليوم من دون أن تخالف التعليمات الطبية المطلوبة منك للمحافظة على صحتك.

السرطان

مهنيًا: تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة، لكنّ النتيجة تسعدك كثيرًا وتحفزك على المزيد من العطاء.

عاطفيًا: يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه.

صحيًا: الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، فلا تحاول التفريط فيها.

الأسد

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى ظروف مهنية جيدة تساعدك على التخلص من سوء تفاهم وتتيح لك مناخًا مهنيًا مناسبًا.

عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد يوم صعب أمضيته أخيرًا.

صحيًا: قدرتك على تحليل الأشياء كبيرة، لديك هدف كبير تسعى دائمًا لتحقيقه، تريد مثلًا أن تخسر ثلاثين كيلوجرامًا من وزنك بسرعة من دون استشارة الطبيب.

العذراء

مهنيًا: يفرض عليك أحد المشاريع التزامات مالية جديدة، ويضع حدًا لحريتك في التصرّف، فانتبه لتحركاتك المهنية المقبلة.

عاطفيًا: تمضي أوقاتًا رائعة من الحب والتواصل الجميل واللقاءات المميزة مع الشريك.

صحيًا: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك.

الميزان

مهنيًا: يسهل عليك هذا اليوم إعادة تصحيح المسار أو العودة عن قرار ما اتخذته وتبين لك في ما بعد أنك تسرعت في اتخاذه.

عاطفيًا: الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وهذا غير جديد عليك.

صحيًا: قم ببعض التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل، وخصوصًا تمارين العنق والكتفين.

العقرب

مهنيًا: تشعر أنك تقف أمام حائط مسدود وذلك بسبب وجود القمر في برج الاسد والمشهد الذي يشكله مع الكواكب الأخرى

عاطفيًا: مهمة سهلة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، تواجه الأمور بهدوء ولن تتسرع في التقدير

صحيًا: أحزم أمرك على الصعيد الصحّي، ولا تتهاون في أي شيء يمكن أن يؤثر سلبًا في وضعك الصحي.

القوس

مهنيًا: تكون الظروف كلها هذا اليوم مشجعة كثيرًا على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح.

عاطفيًا: كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيدًا من الوقت، فهو ساعدك كثيرًا ويستحق منك بعض التضحية.

صحيًا: تجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقًا في التنفس.

الجدي

مهنيًا: محاولات حثيثة للقضاء على طموحك، لكنّ ذلك يزيد من عزيمتك على المواجهة

عاطفيًا: لا تفكر إطلاقًا في استفزاز الشريك، فقد يردّ عليك بعنف لم تنتظره منه.

صحيًا: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك.

الدلو

مهنيًا: تتخلص اليوم من المعترضين على مشاريعك قبل أن يطلعوا عليها، تحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر.

عاطفيًا: تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان.

صحيًا: ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب.

الحوت

مهنيًا: لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر بحسم قريب.

عاطفيًا: لا تعكّر صفو الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي تحكمت في قراراتك في الأيام الماضية.

صحيًا: تحاش محاولات استدراجك إلى أن تغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر.