خبيرة أبراج: «نشوى مصطفى نجمها خفيف.. والأفلاك تدعمها»

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": وتم نقلها إلي مستشفي العجوزة، ولكن هي الان في حالة تحسن مستمر.وقالت خبيرة الأبراج والفلك، ندي عادل في تصريحات لـ" الدستور"، إن في ظل التغيرات الفلكية لبعض موليد برج الحوت سوف تتأثر بالمراض ومنهم من يتأثر بالخساره الماليه ومنهم من يعلو نجمه، ومن ضمنهم حادث للفنانة نشوى مصطفى من مواليد برج الحوت، حيث أنها أصيبت بفيروس كورونا.

ونحن في شمس برج العقرب وهو أيضا برج مائي ومن المفترض أن يدعم "العقرب" موليد الحوت ومن صفات برج الحوت أنه قوى ويتحمل أعباء الحياة، متوقعه شفاء الفنانه نشوي مصطفي بنهايه الشهر الحالي.

وبرج الحوت، برج مائي، وبصفة فلكية فإن نجمها خفيف، فتصاب سريعا بالحسد والسحر وخلال شهر نوفمبر الحالي سوف يصاب بعض مواليد الحوت بالأمراض ومنهم من يصاب بخسارة مالية أو زيادة مديونية ومنهم من يصاب بعدم استمرار الحياة العاطفية بسبب العكوسات والاسحار خلال العام الماضي والحالي.

ولكنه يدعمه الفلك بالايجابيات خلال هذا بالشهرة والتقدم العملى وسوف يكون مشهور البعض ويبدأ من هذا الشهر التقدم عماليا إذا سافر طريق سفر سوف يخف ضغط العكوسات والحسد والسحر علي مولود برج الحوت وتعود عليه بنشاط العملى ولكن يصاب منهم بعوده مرض قديم في العظام والاكتاف ومنهم من يصاب بمرض جديد خلال هذا الشهر.