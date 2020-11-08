خبيرة أبراج: «نشوى مصطفى نجمها خفيف.. والأفلاك تدعمها»

وقالت خبيرة الأبراج والفلك، ندي عادل في تصريحات لـ" الدستور"، إن في ظل التغيرات الفلكية لبعض موليد برج الحوت سوف تتأثر بالمراض ومنهم من يتأثر بالخساره الماليه ومنهم من يعلو نجمه، ومن ضمنهم حادث للفنانة نشوى مصطفى من مواليد برج الحوت، حيث أنها أصيبت بفيروس كورونا.
ونحن في شمس برج العقرب وهو أيضا برج مائي ومن المفترض أن يدعم "العقرب" موليد الحوت ومن صفات برج الحوت أنه قوى ويتحمل أعباء الحياة، متوقعه شفاء الفنانه نشوي مصطفي بنهايه الشهر الحالي.
وبرج الحوت، برج مائي، وبصفة فلكية فإن نجمها خفيف، فتصاب سريعا بالحسد والسحر وخلال شهر نوفمبر الحالي سوف يصاب بعض مواليد الحوت بالأمراض ومنهم من يصاب بخسارة مالية أو زيادة مديونية ومنهم من يصاب بعدم استمرار الحياة العاطفية بسبب العكوسات والاسحار خلال العام الماضي والحالي.
ولكنه يدعمه الفلك بالايجابيات خلال هذا بالشهرة والتقدم العملى وسوف يكون مشهور البعض ويبدأ من هذا الشهر التقدم عماليا إذا سافر طريق سفر سوف يخف ضغط العكوسات والحسد والسحر علي مولود برج الحوت وتعود عليه بنشاط العملى ولكن يصاب منهم بعوده مرض قديم في العظام والاكتاف ومنهم من يصاب بمرض جديد خلال هذا الشهر.
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