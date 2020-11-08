«وباء وحرب وسقوط زعيم عربي».. توقعات الأبراج لمصائب 2021

توقعت خبيرة الأبراج والفلك ندى عادل، حدوث تغير فلكي كبير في بعض الدول، مشيرة إلى أن العالم سيدخل في حرب بيولوجية لمدة عامين، كما حدث في سنوات سابقة تشابهت في حمل رقم «20» وسيشهد أيضا تكرار للأوبئة والأمراض وسقوط أحد رؤساء الدول العربية والأوروبية في 2021 وستقوم حرب بين دولتين تستمر حتى 2023.



وتوقعت «ندى» أن دولتين عربيتين ستقطعان العلاقات بينهما، وستغير بعض دول أوروبا قوانين الإقامات والهجرة للمغتربين، وستسقط أسهم السياحة إلى حد كبير، حيث أن معظم الدول ستنغلق على شعوبها وتكون معظم الشعوب في حالة ضيق مادي.

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