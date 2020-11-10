حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

مهنيًا: تجبر على إلغاء بعض المواعيد للعناية بزميل أو لمعالجة أمر طارئ، ويبدو المزاج متعكرًا وتتجنّب الجدال والنقاش الحاد.
عاطفيًا: تصرّفات الشريك تكون لافتة وتدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لئلا تصل علاقتكما إلى طريق مسدود.
صحيًا: سارع إلى اختيار التوقيت المناسب لك للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة ولا سيما في الصباح.
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