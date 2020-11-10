حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لبرج العقرب اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادرًا أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة، حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.
صحيًا: تشفى من مرض خفيف، وتعاود نشاطك بكل حيوية وتقرر ممارسة الرياضة بانتظام لأنها مفيدة جدًا لوضعك الصحي.
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