حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لبرج العقرب اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادرًا أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين.

عاطفيًا: مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة، حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.

صحيًا: تشفى من مرض خفيف، وتعاود نشاطك بكل حيوية وتقرر ممارسة الرياضة بانتظام لأنها مفيدة جدًا لوضعك الصحي.