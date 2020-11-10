حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

مهنيًا: أخشى عليك من مواقفك السلبيّة التي تدفعك في لحظة طيش، إلى الانجراف وراء الانفعالات والمشاعر القوية.
عاطفيًا: تكون والشريك تحت الأضواء، وتجدان بانتظاركما استحقاقات مهمّة قد تعكر صفو حياتكما العاطفية.
صحيًا: لا تبالِ بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته.
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