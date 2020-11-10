حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لبرج القوس اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: الأخطاء الصغيرة غالبًا ما تكون مؤشرًا لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعًا لئلا تزداد الأمور تعقيدا.

عاطفيًا: حرص الشريك عليك مبرّر ولا سيما أنك تبالغ أحيانًا في رد فعلك تجاهه.

صحيًا: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، عليك بممارسة الرياضة يوميًا.