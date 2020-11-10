حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لبرج الدلو اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: لا تفرّط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم.

عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.

صحيًا: تستفيد من الراحة من العمل لتقوم بنشاطات رياضية متعددة تفيد صحتك.