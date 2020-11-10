حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لبرج العذراء اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020 على النحو التالي:

مهنيًا: كن دبلوماسيًا جدًا هذا اليوم وقدّم الدعم، قد تفشي بسرّ لأحد الزملاء، أو تقوم بخطوة ترضيك في محيطك المهني.

عاطفيًا: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير للقيام بالخطوات وفقًا للأولويات المحددة.

صحيًا: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك تتحمل النتائج.