حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 11 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعًا غير إيجابي حول قدراتك الفعلية.عاطفيًا: نبش الدفاتر القديمة يعيد فتح ملفات قديمة كنت قد طويت صفحتها إلى الأبد، حاول أن تبقى بعيدًا عنها فهي لن تنفعك بشيء.صحيًا: بدأت تحصد ثمار الحمية التي اتبعتها وطبقتها بحذافيرها لتتخلص من السمنة المفرطة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.